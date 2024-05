CLUBE CORREIO

Gio Lisboa apresenta stand up comedy Medonho no Teatro Jorge Amado

O comediante Gio Lisboa, chega a Salvador com o seu show de stand up comedy Medonho, nesta quarta-feira (01) e na quinta-feira (02), às 20h, no Teatro Jorge Amado. Gio apresenta um repertório divertido e bem-humorado, com participação de um guitarrista e um DJ. O show será repleto de histórias engraçadas do seu cotidiano e interação com a plateia, garantindo ao público boas risadas.