Léo Santana anuncia turnê pelo Brasil com parte da renda revertida para o RS

O cantor Léo Santana anunciou, nesta quarta-feira (15), que irá circular o Brasil com a turnê ‘PaGGodin’, projeto de pagode do artista baiano que já conta com um álbum gravado no Rio de Janeiro, com participações de Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX.