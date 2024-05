GRATUITO

Luedji Luna e mais: confira apresentações no Largo da Mariquita neste fim de semana

Local será palco do Festival Salvador Jazz

Publicado em 15 de maio de 2024 às 15:30

Nos dias 18 e 19 de maio, o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, será palco do Festival Salvador Jazz. O evento gratuito traz uma programação repleta de talentos que representam a riqueza e a diversidade do jazz nacional e internacional. O evento faz parte do calendário oficial de Salvador, e por isso tem apoio da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Quem for conferir o Festival no sábado (18), a partir das 18h, irá se deparar com uma line up que recebe os shows do pianista Jonathan Ferr, eleito o Homem do Ano pela revista VAM MAGAZINE e aclamado como o artista que está revolucionando o Jazz no Brasil.

Quem também se junta à grade de atrações é o Coletivo Jam Delas, formado por mulheres instrumentistas de Salvador. O grupo, que promove e incentiva a presença feminina na cena instrumental da cidade, traz uma proposta única e engajada, representando não apenas um projeto musical, mas um movimento de resistência e empoderamento.

A edição de 2024 vai receber a presença marcante de Luedji Luna. Indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com o álbum “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’água”, a cantora e compositora baiana é considerada um fenômeno da música brasileira.

Completando a lista de apresentações do primeiro dia, quem sobe ao palco é a Bixiga 70, banda paulistana que mistura elementos da música africana, afrobeat, brasileira, latina e do jazz. Formada em 2010, seu nome está ligado ao endereço do Estúdio Traquitana, onde a banda nasceu, localizado no número 70 da rua Treze de Maio, no bairro do Bixiga, em São Paulo.

No domingo, a partir das 17h, Salvador receberá atrações que irão fazer todo mundo dançar. A começar pela participação internacional da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade. Reconhecida pela presença cativante em palcos internacionais e sonoridade única, Mayra promete uma performance que reflete a sua trajetória musical multicultural.

Na sequência, o Spok Quinteto, liderado pelo renomado maestro Spok, oferecerá uma experiência musical única, percorrendo os ritmos musicais nordestinos com destaque para o frevo-jazz, que conquistou reconhecimento internacional para o grupo. Em seguida, a Sonora Amaralina, uma orquestra de Cumbia, nascida em Salvador, trará toda a energia contagiante da música latino-americana para o festival, prometendo momentos de puro deleite musical.

Completando as apresentações do segundo dia, o evento receberá o talentoso Ubiratan Marques, integrante da banda BaianaSystem e fundador da Orquestra Afrosinfônica, que lançou no final de 2023, seu álbum solo autoral “Dança do tempo”. Nesse novo projeto, o maestro rege sinfonia afro-jazz-brasileira ao longo de oito faixas inéditas que condensam tradições afro-baianas, heranças sertanejas, influências do jazz e um toque de pop.

E para finalizar o seleto time de grandes artistas, o percussionista Marcos Suzano, reconhecido internacionalmente por seu estilo inovador de tocar pandeiro e colaborações memoráveis na música brasileira, trará toda a sua maestria para encerrar o festival em grande estilo.