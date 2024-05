AQUARIANO NATO

Rayanne Morais revela traições de Latino antes do casamento: 'Tenho prova de que eu fui corna'

Rayanne e Latino se casaram em 2014, com uma festa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Publicado em 15 de maio de 2024 às 15:09

Rayanne e Latino se casaram em 2014 Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz Rayanne Morais, que já foi casada com o cantor Latino, participou de um dos episódios do podcast 'Papagaio Falante', onde revelou ter sido traída pelo cantor, às vésperas do casamento.

"Eu casei e descobri que o homem tinha feito um Matheus e uma Valentina. Um tinha 2 meses de nascido, e outro um mês. Enquanto eu estava fazendo o casamento, ele estava fazendo filho. Eu não sabia, aí descobri depois", relembrou Rayanne no episódio da última sexta-feira (10). Rayanne e Latino se casaram em 2014, com uma festa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

"O bom é que matemática é exata, né? Não tem como ele mentir nisso, porque Tem o Matheus e a Valentina, que é só pegar a idade desde que você vai ver que eles nasceram antes de eu me casar. Ele fez dois filhos enquanto estava casando comigo", contou Rayanne, em meio ao riso.

Os dois filhos que Rayanne se refere estão atualmente com 10 anos e são filhos de diferentes mães. O casal de separou meses depois da união, após a modelo descobrir as traições do cantor. Segundo Rayanne, o cantor teria pedido perdão, na espera de manter a relação. Eu provo que fui corna. Tenho prova que eu fui corna. Latino é bom para ser amigo, não para ser mulher. Ele queria voltar e chorou de arrependimento", lembrou.

Novo MC Catra

O cantor Latino, aos 51 anos, tem atualmente 10 filhos, todos com mães diferentes. Confira a lista: