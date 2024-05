Ex-BBB faz apelo nas redes sociais para salvar filho das drogas: 'Estou vendo ele morrer'

Ao seguidores, Tereza Souza contou que há pelo menos cinco anos está lutando para tirar o filho do mundo das drogas

A ex-participante da 19ª edição do Big Brother Brasil, Tereza Souza, foi às redes sociais nesta terça-feira (14) fazer um apelo especial aos internautas. Ao seguidores, a pernambucana contou que há pelo menos cinco anos está lutando para tirar o filho Davi, de 37 anos, do mundo das drogas.

"Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro puder me ajudar", pediu a ex-sister. Nos stories, ela contou que nos últimos cinco anos o filho vem passando por uma série de internações, que lhe custaram todo o dinheiro que tinha.

"Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Mas Davi está no num estágio que ele tem que ser internado à força. Só que assim, só pode ser particular", relatou.