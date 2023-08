Globo altera programação após morte de Aracy Balabanian

A Globo anunciou alterações em sua grade de programação desta segunda (7), após a morte de Aracy Balabanian . A atriz tinha 83 anos e morreu no Rio de Janeiro. Em dezembro do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão Em homenagem à atriz, vai ao ar na Sessão da Tarde a comédia Sai de Baixo - O Filme (2019), a partir das 15h25. Anteriormente, Madagascar 3: Os Procurados tinha exibição planejada no horário

Além disso, a atriz também será homenageada ao longo da programação durante os noticiários, e também durante o Criança Esperança, que vai ao ar às 22h25. Já o Conversa com Bial, à 0h40, exibe a entrevista com Aracy que foi ao ar em agosto de 2022. Trata-se de sua aparição inédita na televisão

Aracy fez seu último trabalho na TV no especial Juntos a Magia Acontece, exibido na Globo no final do ano de 2019. Ela fez sucesso com personagens como Violeta em O Casarão (1976), Armênia em Rainha da Sucata (1990), Filomena Ferreto em A Próxima Vítima (1995) e Cassandra no humorístico Sai de Baixo.