FAMOSOS

Globo anuncia retorno de Kayky Brito às novelas: ‘Tá chegando aí!’

Personagem surgirá na segunda quinzena de julho em novela que já está no ar

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de julho de 2024 às 19:22

Ator Kayky Brito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Rede Globo anunciou nesta sexta-feira (5) que o ator Kayky Brito está de volta às novelas. O ator, que gravou sua primeira sequência em Família é Tudo, vai interpretar Memo, brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e com quem aprendeu português.

O personagem, que surgirá na trama na segunda quinzena de julho, integra uma famosa gangue no país da América Central e trará preocupação para a secretária ao contar que o abuelito dela corre risco de vida depois de se envolver com os bandidos. De acordo com Memo, o avô de Lupita fez dívidas de jogo e precisa quitar o débito.

Kayky começou na carreira de ator ainda muito jovem, aos 12, na novela Chiquititas. A estreia na TV Globo foi em 2002, em O Beijo do Vampiro, de Antonio Calmon. Ele também participou de Malhação, na temporada 2013, Alto Astral e Verão 90.

Recuperação

O ator foi atingido por um carro, no início de setembro de 2023, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ficar em estado gravíssimo. Por conta dos traumas que sofreu, ficou 27 dias internado antes de receber alta, parte deste tempo no CTI.

Kayky tem usado sua rede social para compartilhar com o público como vêm sendo os dias depois do atropelamento. No início de fevereiro, contou como sua vida mudou: