Globo cancela especial de Marília Mendonça por causa de briga da família com sertanejas

Mãe e irmão da cantora romperam relações com irmãs Maiara e Maraisa e não queriam participação delas

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 17:02

Marília Mendonça Crédito: Redes sociais

A Globo decidiu cancelar uma edição do Som Brasil que faria homenagem à cantora Marília Mendonça, falecida em 2021, por conta de divergências com a família no momento de negociar os convidados que iriam dar depoimento. O programa agora será homenagem a Djavan e vai ao ar em novembro.

De acordo com a Folha de S. Paulo, os produtores do programa estavam negociando com o elenco de pessoas que iriam depor na atração, incluindo familiares e cantores sertanejos, universo que deixou Marília famosa e no qual ela construiu sua carreira.

A família de Marília, contudo, não queria que a dupla Maiara e Maraisa fossem incluídas no especial. Já a Globo entendia que a participação das irmãs era essencial, já que elas foram amigas próximas de Marília durante anos e tiveram papel importante também na carreira da sertaneja, com quem formavam o trio As Patroas.

Nos bastidores, Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, se afastaram das irmãs, cortando relações há cerca de um mês. A situação teve seu ápice quando a dupla não quis fazer parte do show This is Marília Mendonça, organizado pelo Spotify para homenagear Marília, com data marcada para outubro, em São Paulo. Ruth e João deixaram de seguir Maiara e Maraisa nas redes sociais.

Logo depois, João fez uma série de posts entendidos como críticas às duas, embora não citasse nomes. "Estou cansado! É bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar", disse ele, que depois chegou a desativar a conta no antigo Twitter.

A Globo afirmou à Folha que "o Som Brasil está sempre em busca de edições que retratem os mais icônicos artistas brasileiros e, desta forma, Marília Mendonça seria um nome em potencial". A emissora diz que neste momento, esse especial não está previsto para produção ou exibição e que o próximo será um com o cantor Djavan.