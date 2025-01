TELEVISÃO

Globo contrata rapper L7NNON como ator para próxima novela

Um dos principais nomes do rap nacional integra o elenco de ‘Dona de Mim’

Crédito: As Fotos de João

O rapper e compositor L7NNON foi confirmado no elenco de ‘Dona de Mim’, próxima novela das sete da TV Globo. Ele se junta ao elenco da trama que já tem confirmado: Tony Ramos, Claudia Abreu, Marcello Novaes e Marcos Pasquim. A trama, escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Allan Fitterman, marca a estreia do cantor na teledramaturgia.