Gominho compartilha sucesso após cirurgia de Preta Gil

O radialista e apresentador Gominho, que deixou Salvador para cuidar da amiga Preta Gil, revelou nesta quinta-feira (17) que a cirurgia da cantora ocorreu tudo bem. Ela, que está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, passou pela cirurgia para retirada do câncer de intestino, que descobriu em janeiro deste ano após passar mal em casa, no Rio de Janeiro.

Na gravação publicada no Instagram, Gominho comenta que estava com muitas mensagens no WhatsApp, então resolveu conversar com todo mundo pelas redes sociais sobre o estado de saúde da filha de Gilberto Gil.