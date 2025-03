TECNOLOGIA

Google se pronuncia sobre falha que deixou Chromecast sem funcionar

Problema afeta principalmente Chromecast de 2ª geração e o Chromecast Audio, modelos populares no Brasil

Carol Neves

Publicado em 13 de março de 2025 às 08:38

Chromecast Crédito: Divulgação

O Google emitiu um pedido de desculpas na quarta-feira (12) aos usuários afetados por uma falha global que tem impedido o funcionamento do Chromecast desde a noite de domingo (9). A empresa confirmou que está trabalhando para resolver o problema, mas ainda não há previsão de quando a solução estará disponível. A pane, que parece estar relacionada a uma falha no firmware do dispositivo, afetou principalmente o Chromecast de 2ª geração e o Chromecast Audio, modelos populares no Brasil e em outros países.>

Em um e-mail enviado a consumidores, a gigante da tecnologia reconheceu o erro e afirmou que está empenhada em corrigir a falha “o mais rápido possível”. O Chromecast, lançado em 2013, é um dos dispositivos mais vendidos do Google, mas o problema ocorre em um momento em que a empresa já descontinuou modelos antigos, como o de 2ª geração, e promove o Google TV Streamer como substituto.>

O que causou a falha? >

Desde o final de semana, usuários relataram que o Chromecast parou de transmitir áudio e vídeo para TVs e sistemas de som. Especialistas ouvidos pelo portal *The Verge* sugerem que o problema pode estar relacionado ao vencimento de um certificado digital incorporado ao dispositivo, o que teria interrompido os serviços. No entanto, o Google ainda não confirmou oficialmente essa hipótese. Em fóruns da comunidade Google Nest, a empresa informou apenas que identificou a origem do problema e está desenvolvendo uma correção.>

A falha afeta consumidores no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. Muitos usuários tentaram resolver o problema por conta própria, restaurando o Chromecast para as configurações de fábrica. No entanto, o Google alertou que essa medida não apenas não resolve o erro, como pode impedir uma nova configuração do dispositivo.>

O que fazer enquanto a solução não chega? >

O Google orienta os usuários a aguardar uma atualização oficial, que será anunciada na comunidade Google Nest. A empresa também desaconselha tentativas de restauração do dispositivo. Alguns relatos na internet sugerem que alterar a data do smartphone para 8 de março de 2025 pode contornar temporariamente a falha, mas não há garantias de que isso funcione para todos os aparelhos. >