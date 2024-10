CARNAVAL 2025

Grávida, Sabrina Sato avisa que ou desfila no Carnaval ou troca de médico: ‘bebê vai chacoalhar na barriga’

A apresentadora estará grávida de sete meses

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 19:14

Sabrina Sato desfilando no carnaval Crédito: Clayton Felizardo I BrazilNews

Sempre bem-humorada, a apresentadora Sabrina Sato, grávida do ator Nicolas Prattes, comentou pela primeira vez publicamente sobre a gestação durante o evento Upfront, da TV Globo, nesta quarta-feira (16). Rainha de bateria de duas escolas de samba, a Gaviões da Fiel, em São Paulo, e a Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Sabrina garantiu que vai desfilar no Carnaval de 2025, mesmo estando grávida de 7 meses.

No palco do Upfront, ao lado do carnavalesco Milton Cunha, Sabrina conversou sobre a gravidez com leveza: “Tudo real. A gente está no início, mas vai ter carnaval. A gente vai desfilar grávida mesmo. Eu fui ao médico hoje, ele falou: ‘você vai estar de 7 meses no Carnaval, eu tô achando difícil’. Aí eu falei assim: ‘Eu troco de médico’“.

Ciente de que estará no último trimestre da gestação, em março do próximo ano, Sabrina não titubeou ao dizer que terá samba no pé e animação para a folia. “O bebê vai chacoalhar na barriga. Mas tem que estar lá”, prometeu.