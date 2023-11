Gretchen apoia mãe de Ludmilla após críticas a Luana Piovani: 'Simplesmente retrógrado'

A cantora Gretchen fez uma publicação em apoio a Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, nesta terça-feira, 21. Silvana havia gravado um vídeo em que criticava Luana Piovani por não ter se posicionado contra os ataques racistas que a filha recebeu após a atriz apontar erro na apresentação do Hino Nacional no GP Brasil de Fórmula 1. O Estadão entrou em contato com a assessoria de Luana Piovani para comentar as declarações de Gretchen e Silvana, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

A fala vem após Luana compartilhar um vídeo da participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1 no início do mês com a legenda "vergonha alheia". "No dia do Hino, a senhora veio com tudo, com todo o seu brasileirismo. Cadê agora? Não tem?", questionou Silvana.