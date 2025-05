AGRESSÃO

Influencer sexual é esculhambada em fila de drive-thru no Rio: “Vadia”

A digital influencer relatou que, ao tentar se defender, foi empurrada e agredida por um dos homens, o que resultou em escoriações

Uma confusão envolvendo a criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto e um grupo de homens, na fila do drive-trhu de uma lanchonete em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, virou caso de polícia. A influencer foi xingada e afirmou ter sido empurrada e jogada ao chão, além de ter o celular quebrado. A briga teria envolvido dois homens que se irritaram com a espera na fila.>