INTERNADO

Guilherme Arantes passa por cateterismo com angioplastia em Salvador

Cantor precisou cancelar show de réveillon que faria em São Paulo

Guilherme Arantes, 71 anos, precisou cancelar suas próximas apresentações, incluindo um show de réveillon marcado para o dia 31 de dezembro, em Santos, no litoral de São Paulo.

O cantor foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado e precisará ficar de repouso absoluto por, pelo menos, 10 dias. O cateterismo foi feito em um hospital em Salvador, e ele deve receber alta do hospital entre esta sexta-feira (27), e sábado (28).

O cantor também não se apresentará no Navio do Roupa Nova, onde tinha show programado para o dia 3 de janeiro de 2025.

Em comunicado, a equipe do cantor afirmou que o procedimento foi um sucesso.

Em março, Guilherme Arantes anunciou ter colocado à venda a chácara, localizada em Barra do Jacuípe, em Camaçari, onde funcionava sua produtora, a Coaxo de Sapo. O imóvel está sendo oferecido com todos os móveis e objetos presentes no valor de R$ 2 milhões.