Herança de Gugu: quem são os herdeiros do apresentador?

A partilha da herança de Gugu Liberato, estimada em R$ 1 bilhão, ainda não foi concluída desde a morte do apresentador, em novembro de 2019.

Ele havia deixado um testamento em que dava aos três filhos 75% da herança; os outros 25% do patrimônio seriam divididos entre os cinco sobrinhos. Também estava prevista uma pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe de Gugu.

Quem são os herdeiros?

O primogênito do comunicador, João Augusto, tem 22 anos e se formou em Administração de Empresas e Comunicação em uma universidade da Flórida (EUA) em maio deste ano. Em entrevistas, ele já disse que tem interesse em seguir a profissão do pai.

As gêmeas Marina e Sofia, de 20 anos, compartilham o dia a dia com seus seguidores nas redes sociais. Marina foi aprovada para cursar Produção para TV e Cinema e, Sofia, Finanças e Administração de Empresas, ambas em universidades americanas.

Rodrigo Caetano e Alice Caetano são filhos de Aparecida Liberato, irmã do apresentador que foi nomeada inventariante no processo de partilha da herança. Rodrigo é bastante discreto nas redes sociais e Alice trabalha na área de Marketing, segundo a Veja.

André, Alexandre e Amanda são filhos de Amandio Liberato, irmão mais velho de Gugu. Alexandre é empresário e mora em Piracicaba; Amanda é chef de cozinha e estuda nutrição; e André trabalhava com o tio na área comercial de seus programas. Ele usa seu perfil no Instagram para mostrar lembranças de momentos em família.

Maria do Céu, de 95 anos, também faz parte do testamento do filho Gugu. Em seu aniversário, em agosto, a matriarca recebeu homenagens nas redes sociais de vários de seus netos.