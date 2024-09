PARTILHA DE BENS

Suposto filho de Gugu Liberato ganha na Justiça direito a realizar teste de DNA

Ricardo Rocha, de 48 anos, pediu que exame fosse feito com a mãe do apresentador, dona Maria do Céu

Ele queria que o material genético para o exame fosse coletado da mãe do apresentador, dona Maria do Céu, de 95 anos. No entanto, segundo o Noticias da TV, os três herdeiros tentavam poupar a avó do procedimento. Agora, tanto Maria do Céu, quanto o irmão de Gugu, Amandio Liberato, vão participar teste de DNA determinado pela Justiça.