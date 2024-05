NOS ESTADOS UNIDOS

Em meio a disputas judiciais, filhos de Gugu tiram foto com Rose Miriam

As fotos foram tiradas no dia da formatura de João

Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, publicou uma série de fotos ao lado dos três: João Augusto, Marina e Sofia. Recentemente, a família esteve envolvida em disputas na Justiça por conta da herança do apresentador.

As fotos foram tiradas por ocasião da formatura de João, o filho mais velho, em "administração de empresas com especialização em comunicação", segundo ela. "Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista!", disse, em referência a Gugu.