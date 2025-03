NOVELA

Hoje em 'Garota do Momento': Bia arma flagra na cama e obriga Beto a noivado forçado

Veja o resumo da semana na trama

A trama de "Garota do Momento" promete grandes confusões no capítulo de hoje. Depois da humilhação sofrida por Beatriz (Duda Santos) durante a premiação do Leão Carioca, Bia (Maisa) prepara sua vingança e arma uma cilada para Beto (Pedro Novaes). O plano da vilã será descoberto pelas famílias em um flagra explosivo. >

A noite termina com Beto bêbado e vulnerável, enquanto Bia tira proveito da situação. Ela deita ao seu lado apenas de lingerie e sussurra: "Good night, my love. Um dia você vai ser meu". Na manhã seguinte, todos os olhares se voltam para o casal quando Juliano (Fábio Assunção) invade o quarto e grita: "Mas que diabos está acontecendo aqui?". >

Enquanto isso, Raimundo (Danton Mello) fica furioso ao descobrir que perdeu um importante contrato por causa do escândalo envolvendo o filho. A tensão aumenta com Marlene (Ana Flávia Cavalcante) completamente perdida e Ronaldo (João Vitor Silva) desconfiando da armação de Bia. >

A novela, ambientada no Rio de Janeiro de 1958, continua às 19h na Globo, com direção de Natália Grimberg e elenco incluindo Solange Couto, Carla Cristina Cardoso e Letícia Colin.>

Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia. Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato em Beto sobre o casamento com Bia. Carlito volta para casa. Anita beija Alfredo na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera. Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.>