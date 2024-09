É OU NÃO É NAMORO?

Hugo Moura faz declaração enigmática para suposta namorada em aniversário; veja

Ex-marido de Deborah Secco estaria vivendo romance desde julho

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 09:17

Maria Clara e Hugo Moura Crédito: Redes sociais

O ex-marido de Deborah Secco, o baiano Hugo Moura, compartilhou nas redes sociais um texto enigmático declarando feliz aniversário para a suposta namorada, a jornalista Maria Clara Senra, nesta quarta-feira (11).

A relação dos dois estaria, aparentemente, ocorrendo desde julho, três meses após o fim do casamento de Hugo com Deborah, que durou 9 anos. A atriz não comenta sobre o término do antigo relacionamento, enquanto o ator mostrou que a vida seguiu.

Hugo, então, compartilhou um texto em homenagem à jornalista de cultura do Rio de Janeiro. Com frases soltas, sem mostrar que poderia ser uma declaração, ele começou:

"É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito. Porto seguro para barcos em pleno funcionamento, mas principalmente para aqueles que precisam de reparos reparos - aqui ditos no sentido de reparar, olhar, ver, verbo quase extinto no dicionário moderno".

Em seguida, continuou fazendo alusão à Bahia, seu estado natal, com a baía de Guanabara, no Rio. "No meu caso o porto baía fez com que meu barco, que sentia falta do H, voltasse a boiar e se sentisse bem também em aportar em águas Guanabaras, mais precisamente em Paquetá, ilha útero de pés que sambam e mãos que batem palma enquanto a boca grita: 'hay que mirar!'".

Declaração de Hugo para Maria Crédito: Instargram