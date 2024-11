SUSTO

Humorista Welder Rodrigues descobre problema grave no coração após dor muscular

Em ida ao médico, humorista descobriu que corria risco

O ator e humorista Welder Rodrigues descobriu que está com uma doença em estágio avançado após sentir uma simples dor muscular. Ele procurou um médico após sentir um incômodo abaixo da costela e tomou um susto com o diagnóstico.

Agora, o artista parou de consumir açúcar e mudou seus hábitos. “Do lado do meu computador tinha um pote de jujuba. Eu sentia dormência nas extremidades. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal! É só a gente parar e pensar no que está comendo. Eu cheguei em casa no dia que fiquei sabendo que estava com diabetes, fui ao armário das guloseimas, fiz um ritual do lixo”, relatou.