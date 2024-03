CARNAVAL

Ilê Aiyê promove desconto especial para o Carnaval de 2025

O bloco afro Ilê Aiyê está com uma promoção especial para o Carnaval 2025. Os interessados em garantir as fantasias para a folia pagarão o valor de R$ 600, em lugar dos R$ 1 mil. A promoção é válida por tempo limitado ou até atingir 500 carnês vendidos.

De acordo com publicação do bloco nas redes sociais, o pagamento pode ser realizado no Pix, débito ou dinheiro em espécie. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Bloco, na Senzala do Barro Preto, em Salvador.