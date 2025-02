MÚSICA

Ilê Aiyê recebe Carla Visi para show gratuito em Salvador

É preciso fazer cadastro em aplicativo de shopping para garantir presença

O Ilê Aiyê, considerado o primeiro bloco afro do Brasil, encerrará com chave de ouro a programação da terceira edição do 'Som do Salvador', na próxima terça (11). O evento, que celebra os 40 anos da Axé Music, será realizado no Ice Cream Park, piso L1 do Salvador Shopping, a partir das 19h. A apresentação será gratuita, mas é necessária inscrição prévia pelo aplicativo do shopping. >