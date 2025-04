TEATRO

Indicada a prêmio, Vika Mennezes reapresenta a peça Mukunã: do fio à raiz

Apresentações serão no Teatro Gregório de Mattos entre os dias 2 e 10 de maio

O espetáculo “Mukunã: do fio à raiz” estará de volta ao Teatro Gregório de Mattos entre os dias 2 e 10 de maio, aos finais de semana. O espetáculo é o primeiro solo da atriz Vika Mennezes, que também dirige a obra, já tendo atuado em 13 espetáculos teatrais e 11 obras audiovisuais. Os ingressos serão vendidos apenas no local, antes das apresentações. >

“Eu desejo que as pessoas saiam do espetáculo sentindo-se amparadas e mais seguras para enfrentar as adversidades que atravessam o corpo negro e feminino”, diz Vika.>

Ela está entre as indicações de Melhor Atriz na 30ª edição do Prêmio Bahia Aplaude (ex- Braskem de Teatro), e o espetáculo “Mukunã: do fio à raiz” foi indicado na categoria Revelação, com a Composição de Filêmon Cafezeiro e Liz Novais.>