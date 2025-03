BAHIA APLAUDE

Prêmio anuncia indicados a melhores do teatro na Bahia; veja lista

Espetáculos concorrem em nove categorias, e parte deles será reapresentada

Foram anunciados nesta terça-feira (25) os espetáculos indicados para a 30ª edição do Prêmio Bahia Aplaude. A premiação avaliou 52 montagens, entre peças de teatro e performances, da capital e do interior, e revelou a lista final das indicações às categorias Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação, Performance e Categoria Especial.>

As peças Torto Arado , Homem é Homem e Candomblé da Barroquinha receberam mais indicações. O musical Torto Arado, livremente adaptado do romance de Itamar Vieira Junior lidera, em seis categorias (veja a lista abaixo).>

O 30º Prêmio Bahia Aplaude é uma realização da Aplaude Produções e Ministério da Cultura, sob a coordenação da Caderno 2 Produções, com patrocínio da Braskem e do governo do Estado da Bahia, por meio do Programa Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda; e Cateno, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).>