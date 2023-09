'Inferno pessoal': namoro de Luiza Sonza e Chico está em crise, diz colunista

O sucesso na carreira não tem refletido na vida pessoal de Luiza Sonza. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, o namoro ela com Chico Moedas, homenageado recentemente em uma música da artista, passa por uma crise.



O colunista afirma que a artista tem passado por uma espécie de "inferno pessoal", com pessoas próximas ao casal relatando diversas brigas entre Luiza e Chico, afetando a cantora.



"A exposição do relacionamento e a curiosidade dos fãs em relação ao casal é outro ponto que tem dificultado o namoro. Chico é tímido e avesso à fama, quer apenas seguir sua rotina de 'anônimo'", diz o colunista.