Influencer grava conteúdo adulto com fantasmas: 'Diferente, mas gostoso'

Uma criadora de conteúdo adulto fez uma revelação chocante em seu perfil. Bella Mantovani afirmou que tem relações sexuais com fantasmas e mostra os vídeos nas plataformas em que vende seu conteúdo.

“Desde pequena eu sou médium e consigo ver os espíritos, conversar com eles, até entender as suas vontades. Há alguns anos nós avançamos nesse relacionamento e começamos a transar também”, contou a influencer. “Eu não preciso mentir, sei que esse é um fetiche para muita gente e ser escolhida para isso por esses espíritos me deixa honrada. O sexo é diferente, mas é gostoso”, completou.