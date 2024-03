EMOCIONADO

Influencer viraliza ao mostrar a reação de amigo ao conhecer seu primeiro filho

O registro possui mais de 9 milhões de visualizações e milhares de comentários

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 22 de março de 2024 às 17:37

Influencer viraliza ao mostrar reação de amigo conhecendo seu primeiro filho Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador digital Wagner Victor, conhecido como Waguinho, viralizou ao compartilhar o vídeo de seu amigo e concunhado, Ítalo Mateus, conhecido com ‘Itin’, ao encontrá-lo na maternidade para o nascimento do seu primeiro filho. O registro, publicado nesta quinta-feira, 21, atingiu mais de 9 milhões de visualizações apenas no Instagram.

No vídeo de mais de 3 minutos, é possível ver a emoção tomando conta de Ítalo. Em um primeiro momento, o jovem chega acompanhado da namorada, Lígia, que é irmã da gestante, e logo se emociona ao ver a futura mamãe se preparando para dar à luz. “Chorou antes de sair de casa e já tá chorando de novo”, denuncia Lígia.

Ao ver o cuidado da namorada com a irmã gestante, Laura, o futuro titio volta a chorar: “Uma irmã cuidando da outra”. Animado e tentando se distrair, Ítalo questiona ao amigo, Wagner, pai da criança, se está bonito para dar as boas vindas ao bebê, mas ao perceber que a hora do parto está chegando, volta a chorar: “Agora pronto”.

O choro deu lugar ao sorriso na saída da sala de parto, ao conhecer o recém-nascido e segurá-lo pela primeira vez. Enquanto Itin posava para fotos com o bebê, Wagner conversava com o filho: “Tá vendo, Nicolas?! É esse parceiro aí que é seu tio”.

Ao ouvir as palavras do amigo, o também influenciador não conteve as lágrimas e voltou a chorar copiosamente, tendo que pedir ajuda para que segurassem o bebê. “Ele é bonito, viu?!”, disse enquanto entregava o sobrinho.

Enquanto tudo acontecia, Laura, Lígia, Wagner e outras pessoas que acompanhavam o momento se divertiam com a emoção de Ítalo Mateus. “Tá doendo alguma coisa?”, perguntou um dos amigos.