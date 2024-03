'CURA'

Filho de Shakira compôs músicas para superar divórcio dos pais

A cantora Shakira acaba de lançar seu mais novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Em entrevista ao canal canal do YouTube Apple Music, a colombiana contou que seu filho Milan, 11 anos, escreveu duas músicas para lidar com a separação dos pais, em 2022.