Veja o que estreia em abril na Netflix

Entre os destaques estão as séries Parasyte: The Grey, Rodeio Rock e a nova temporada de The Circle Usa

Publicado em 22 de março de 2024 às 11:05

Confira as estreias do mês de abril na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

SÉRIES

Bebê Rena - EM BREVE

Um comediante demonstra empatia com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com as vidas dos dois.

Sex and the City - Temporadas 1-6 (01/04/2024)

A primeira temporada da icônica série da HBO apresenta Carrie Bradshaw, uma jornalista que usa suas próprias vivências para escrever uma coluna de conselhos sexuais.

The Walking Dead - Temporada 11 (01/04/2024)

Na eletrizante temporada final, os sobreviventes enfrentam a escassez e a desconfiança enquanto encaram perigos letais e a poderosa Commonwealth.

Ripley (04/04/2024)

Tom Ripley é um trambiqueiro de Nova York nos anos 1960 contratado por um homem muito rico para viajar para a Itália e convencer o filho dele a voltar para casa. Mas aceitar o trabalho é só o começo de uma teia de trapaças, fraudes e assassinatos. A minissérie é baseada nos best-sellers de Patricia Highsmith sobre Tom Ripley.

Parasyte: The Grey (05/04/2024)

Parasitas não identificados dominam os corpos humanos de forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora, a humanidade precisa combater essa crescente ameaça.

Entre Irmãs - Temporada 1 (07/04/2024)

Nos anos 1930, duas irmãs tecem o próprio destino no sertão brasileiro e percorrem diferentes caminhos de coragem, mágoa e redenção.

O Sequestro do Voo 601 (10/04/2024)

Quando um avião é sequestrado, duas aeromoças tentam ludibriar os bandidos enquanto negociações conturbadas rolam dentro e fora da aeronave. Baseada em eventos reais.

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece - Temporada 2 (11/04/2024)

Amerie achava que começaria as aulas em paz, mas novos problemas atrapalham a vida dela.

Asas da Ambição - Temporada 3 (11/04/2024)

Uma figura conhecida passa para a frente das câmeras, rompendo antigas alianças, formando novos relacionamentos e mudando o panorama dos telejornais.

Noite de Verão (11/04/2024)

Carina reúne a família para um tradicional solstício de verão sueco, mas as coisas se complicam quando antigos segredos vêm à tona.

Good Times (12/04/2024)

Nesta versão irreverente do clássico da TV, uma nova geração da família Evans tenta tocar a vida na periferia de Chicago.

Keeping Up with the Kardashians - Temporada 14 (15/04/2024)

Kim tenta recuperar a autoconfiança depois da viagem ao México. Kourtney busca sua vocação. Kris encontra um jeito criativo de preservar suas memórias.

The Circle: EUA - Temporada 6 (17/04/2024)

Nesta competição online, os participantes usam diferentes estratégias para flertar, criar alianças e até perfis falsos em busca de um prêmio em dinheiro.

Garotos Detetives Mortos (25/04/2024)

Tem um fantasma irritante atrás de você? Um demônio roubou suas memórias? Chame os Garotos Detetives Mortos!

FILMES

O Paciente Inglês (01/04/2024)

Ralph Fiennes estrela este drama da Segunda Guerra Mundial como um piloto terrivelmente queimado que reconta a história de um romance condenado à sua enfermeira.

Rodeio Rock (03/04/2024)

Um aspirante a roqueiro forçado a substituir seu sósia sertanejo famoso enfrenta uma decisão difícil: perder a própria identidade ou seguir seu coração.

Rocketman (04/04/2024)

Em reabilitação, Elton John relembra suas origens humildes, as músicas atemporais e os momentos de inspiração e excesso. Baseado em sua verdadeira história.

Um Tira da Pesada 2 (04/04/2024)

Axel Foley está de volta à Califórnia, desta vez para descobrir quem tentou matar seu amigo, o capitão da polícia Andrew Bogomil.

Um Tira da Pesada 3 (04/04/2024)

Axel Foley, o detetive tagarela de Detroit, volta a Beverly Hills para investigar um assassinato. Mas as pistas apontam para um lugar improvável: um parque de diversões.

O Fabricante de Lágrimas (04/04/2024)

Criados em um orfanato e adotados pela mesma família, Nica e Rigel percebem que têm sentimentos inesperados e irresistíveis um pelo outro.

A Grande Entrevista (05/04/2024)

Inspirada em uma história real, esta dramatização fictícia mostra como as profissionais do programa Newsnight conseguiram a famosa entrevista com o príncipe Andrew.

Uma Fada Veio Me Visitar (12/04/2024)

A situação de Luna na escola está por um triz. Ainda bem que ela vai conhecer uma fada madrinha cheia de vontade para mudar tudo isso.

Propriedade (14/04/204)

Uma mulher se refugia em um carro blindado para escapar da revolta arquitetada pelos trabalhadores da fazenda da família.

O Poderoso Chefão (15/04/2024)

Herói de guerra e filho caçula de um poderoso chefe do crime de Nova York, Michael Corleone se envolve nos negócios da família depois que tentam assassinar seu pai.

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (19/04/2024)

Conforme os guerreiros rebeldes se preparam para a batalha contra o Mundo-Mãe, laços são forjados, heróis emergem e lendas nascem. Um filme de Zack Snyder.

City Hunter (25/04/2024)

Atirador excepcional e playboy inveterado, o detetive particular Ryo Saeba forma uma aliança com a irmã de seu antigo parceiro para investigar a morte dele.

Meninas Não Choram (30/04/2024)

Pipa (Letícia Braga) é uma adolescente popular e o destaque do time de futebol da escola, que vê seus planos interrompidos com o diagnóstico de leucemia e uma internação inesperada. A jornada no hospital é marcada pela empatia e amizade de Beca (Duda Matte), que se torna uma referência para a menina. A coragem e positividade de Pipa vão inspirar todos a sua volta.

Bohemian Rhapsody (30/04/2024)

Acompanhe a trajetória de Freddie Mercury rumo ao estrelato com o Queen nesta biografia musical, que retrata também seus problemas pessoais.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Arquivos do Inexplicável (03/04/2024)

Encontros misteriosos, desaparecimentos bizarros, incidentes assombrosos e outros fenômenos estranhos são analisados nesta série documental investigativa.

A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos (05/04/2024)

De memes bobos a teorias da conspiração virais, descubra como um site anônimo começou a espalhar o caos no mundo real neste documentário.

O Que Jennifer Fez? (10/04/2024)

Jennifer Pan chama a polícia para denunciar que seus pais foram assassinados e acaba virando o foco de uma investigação criminal impressionante.

Planeta Vivo (17/04/2024)

A equipe vencedora do Emmy®, criadora de Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo, apresenta uma análise reveladora da rede secreta de conexões que nos une e promove o fenômeno mais mágico do planeta: a vida. Com narração original da vencedora do Oscar® Cate Blanchett, esta série documental percorre o mundo para mostrar criaturas e ecossistemas extraordinários, dos mais variados portes, que trabalham juntos para ajudar a restaurar e manter o Planeta Vivo.

Os Segredos da Alimentação (26/04/2024)

Conheça melhor o sistema digestivo neste documentário leve e informativo que desmistifica a função da saúde intestinal no bem-estar do ser humano.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Guardiões da Floresta: Temporada 3 (08/04/2024)

Os Guardiões da Floresta estão de volta para ajudar novos amigos no Parque Florestal Xus, descobrindo mais sobre a cultura e o mundo ao seu redor.

Pica-Pau: As Férias no Acampamento (12/04/2024)

Após ser expulso da floresta, o Pica-Pau se sente em casa no Acampamento Woo Hoo. Até que um inspetor ameaça fechar o lugar.

Turma CoComelon: Temporada 2 (22/04/2024)

JJ, Bella, Cece, Cody e Nina usam a imaginação, experimentam coisas novas e aprendem grandes lições todos os dias. Venha acompanhar a Turma CoComelon!

ANIME

ONE PIECE: Marineford (01/04/2024)

Com a iminente execução pública de Ace, as forças militares de Marineford se preparam para a chegada do lendário Whitebeard e a guerra total que ele trará.

ONE PIECE: Egghead (06/04/2024)