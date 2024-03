SABRINA SATO NO LUGAR

BBB 24: Boninho não coloca argentino para entrar na casa após explicar dinâmica

A dinâmica para colocar um homem argentino na casa do BBB 24 foi supostamente cancelada. O diretor do programa, Boninho, afirmou que um participante iria entrar no reality show na última quarta-feira (20), mas até o momento não foi realizado.

A trollagem foi explicada por Boninho em um vídeo publicado nas redes sociais, informando que o argentino entraria na casa, mas que seria em formato de troca, contando que Yasmin Brunet viajou para participar do Gran Hermano Argentina, versão do BBB de Buenos Aires.

No entanto, um detalhe não passou batido e muitos internautas criticaram o comentário do diretor. "Ele ainda entra com uma tarefa: seduzir as meninas. É lógico que isso vai ter um limite, e também de provocar ciúme nos meninos. Será que ele consegue?", disse Boninho.