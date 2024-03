EMOÇÃO

Orkestra Rumpillez homenageia Dorival Caymmi e Moacir Santos na Escadaria do Passo

A Orkestra Rumpilezz volta a emocionar o público da capital baiana com uma nova edição do projeto Rumpilezz Funfun no Passo, que acontece no próximo dia 5 de abril, a partir das 19h, na Escadaria do Passo. Para esta apresentação, a bigband escolheu o repertório do show Rumpilezz Visita Caymmi, uma montagem de 2014 com temas do compositor baiano arranjados por Letieres Leite, a exemplo de Canto de Nanã, Acalanto e O Vento, além de músicas do álbum Moacir de Todos os Santos, lançado em 2022.