CONTEÚDO ADULTO

Influenciadora com nanismo diz faturar R$ 80 mil com nudes e vídeos íntimos: 'Pessoas têm fetiche'

Ela grava conteúdos com o marido, de 1,80m, após os dois viralizarem

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 13:47

Mini Gabys e Alex Giacomin Crédito: Reprodução

A influenciadora e humorista Gabriela Gadotti, mais conhecida como Mini Gabys, revelou que fatura uma média de R$ 80 mil mensais com nudes e vídeos íntimos gravados com o marido, o ator e modelo Alex Giacomin. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

Gabys e Alex viralizaram mostrando a diferença de altura entre os dois. Enquanto ela, que tem nanismo, mede 1,20m, o marido tem 1,80m.

“Entramos na trend e as pessoas ficaram chocadas com a diferença, mas para a gente isso nunca foi problema. Pelo contrário, as pessoas fantasiam muito a nossa relação, tem fetiche em ver essa diferença de altura. E tudo encaixa, a coisa pega fogo mesmo (risos). São cenas do dia a dia, algumas aventuras e até flagras em público. Apostamos em conteúdo caseiro mesmo”, contou Gabyz.

Gabys ficou famosa em 2018 ao participar de um programa de TV dançando um hit da cantora Beyoncé. Depois. entrou para o elenco da Praça é Nossa e fez parte dos realities on-line Mansão Maromba e Mansão Califórnia TV. Em 2022, entrou no mundo do conteúdo adulto, no qual tem feito sucesso.