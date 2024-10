BIZARRO

Influenciadora descobre rastreador escondido em presente de fã: 'Desconfortável e vulnerável'

A moça diz que aceitou o presente como sempre fez, mas começou a notar que havia algo estranho dias depois. "Demorei alguns dias para perceber que tinha algo errado. Notei uma costura mal acabada em uma das patas do urso. Foi aí que decidi investigar mais a fundo e encontrei o AirTag escondido", explica.

"Me senti extremamente desconfortável e vulnerável. Foi como se minha privacidade tivesse sido completamente invadida. É uma sensação muito estranha e assustadora saber que alguém estava tentando me rastrear", completou.

Após o episódio, a influenciadora disse estar mais cautelosa com os presentes que recebe. "Sim, depois desse incidente, fiquei muito mais cautelosa. Embora eu saiba que a maioria dos fãs tem boas intenções, esse evento me fez repensar minha relação com os presentes que recebo", concluiu.