Influenciadora que viralizou com 'Memórias Póstumas' agora vai ler 'Dom Casmurro'

Após se encantar com a narrativa do defunto-autor que dedica sua obra "ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver", a escritora norte-americana Courtney Henning publicou uma foto em seu Instagram nesta quinta-feira, 6, lendo outra obra seminal de Machado de Assis: Dom Casmurro.