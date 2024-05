5 motivos que tornaram “Memórias Póstumas de Brás Cubas” um sucesso

Depois de ganhar popularidade no TikTok, a versão em inglês do livro se tornou o mais vendido na Amazon

Com isso, o livro se tornou um best-seller, ultrapassando clássicos latino-americanos como “Amor nos Tempos do Cólera”, de Gabriel García Márquez, e a coletânea de ficções de Jorge Luis Borges. Além disso, a versão e-book de Brás Cubas figura em 11º na lista.

O ranking se refere às versões físicas dos livros comercializados pela Amazon para os clientes que moram nos EUA. Publicada pela editora Penguin Classics, a edição em inglês tem o nome de T he Posthumous Memoirs of Brás Cubas , tradução feita por Flora Thomson-DeVeaux.

Sucesso centenário

O narrador, descrito como “defunto-autor”, é Brás Cubas, que começa a contar a sua autobiografia após a sua morte. De família rica, espelha as hipocrisias das elites brasileiras do século 19, refletindo sobre questões como moral e preocupação com as aparências.