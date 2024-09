ENCANTADO

Ingressos para show do cantor Silva têm 40% de desconto com Clube Correio

Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 12 de outubro se enche de encanto para ouvir a suave melodia do cantor e compositor Silva. Os ingressos, que custam entre R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), podem ser adquiridos pela Bilheteria Digital com 40% de desconto com o Clube Correio ou no balcão Ingressos Bahia, no Shopping Barra.