CAJU

Liniker anuncia novas datas de turnê pelo Brasil com show em Salvador

Após esgotar todos os ingressos para os três shows em São Paulo em poucas horas, Liniker acaba de confirmar novas datas da turnê de “Caju”, seu aclamado segundo álbum solo. Em Salvador, a apresentação acontece no dia 29 de março de 2025, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O roteiro inclui ainda passagens por Maceió, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife.

Com direção musical de Fejuca e direção artística de Liniker e Celso Bernini, a turnê de “Caju” promete transportar o público diretamente para o dia de 24 horas de sol que serviu de inspiração para o disco. “Eu fiquei muito impressionada com o desejo das pessoas em assistir aos shows de Caju. A receptividade em São Paulo foi enorme e estou ansiosa para levar esse repertório para outros lugares do Brasil”, conta Liniker.