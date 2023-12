Ingrid Guimarães visita Salvador e curte praia com Lázaro Ramos

A atriz Ingrid Guimarães visitou Salvador para a pré-estreia de "O Primeiro Natal do Mundo", filme protagonizado por ela e por Lázaro Ramos. Ao lado do protagonista dos filmes "Ó Paí Ó" e do coreógrafo Zebrinha, a artista curtiu o dia de sol na praia do Farol da Barra e visitou restaurantes da capital baiana.



Ingrid desembarcou na terça-feira (5), se hospedou no hotel Fera e almoçou no Dona Mariquita, no Rio Vermelho. A atriz compartilhou fotos do banquete e aproveitou para brincar de fazer inveja aos seguidores. "Acho absurdo beber caipirinha de siriguela numa terça", ironizou.