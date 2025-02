SUCESSO NA WEB

‘Inimigo da timidez’ faz participação especial em concerto da Osba

Vídeo mostra momento de descontração

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 12:34

‘Inimigo da timidez’ faz participação especial em concerto da Osba Crédito: Reprodução/Redes sociais

O “Inimigo da Timidez” fez uma participação especial na da segunda edição do Baile Concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que comemorou os 40 anos do axé music e os 75 anos do trio elétrico no sábado (23). >

Assista:>

Natural de Sergipe, mas com alma baiana, Matheus Jesus, conhecido como Macopiteof, tem conquistado as redes sociais com suas performances de dança em público. Embalado pelo ritmo contagiante do pagode baiano, ele grava vídeos em feiras populares de Salvador e até no Pelourinho, um dos destinos turísticos mais icônicos da capital baiana.>

No Festival de Verão, o influencer dançou com Ivete Sangalo nos bastidores da festa. Os dois caíram no pagodão e fazendo uma coreografia no melhor estilo “inimigo da timidez”. “Deixe eles com a gaiatice deles”, escreveu a artista na legenda do Instagram.>