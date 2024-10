CÂNCER

Internada após retirar tumor, Vera Viel celebra aniversário em hospital

Ela completou 49 anos nesse sábado (12) e teve balões no leito do hospital

Após ser submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno, Vera Viel celebrou os 49 anos no leito do hospital, onde está internada. Ela ganhou balões e até um bolo decorado para comemorar o novo ciclo.

No Instagram, Vera compartilhou uma mensagem agradecendo as mensagens de carinho que recebeu e falou sobre a sua fé. "Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu Clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre!", escreveu.