DOENÇA

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel é diagnosticada com tumor raro e maligno: 'Que Deus nos proteja nessa batalha'

Vera Viel, esposa do apresentador e ator Rodrigo Faro, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (10) para compartilhar com o público que foi diagnosticada com um Sarcoma Sinovial na coxa esquerda. Na publicação, ela conta ainda que fará a cirurgia para a retirada do tumor raro e maligno nesta sexta-feira (11).