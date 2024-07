SUSTO

Irmão de Rodrigo Faro tem apartamento invadido por criminosos: ‘Me amarraram’

Apresentador, ao lado de um primo, foi até a delegacia para prestar assistência a Danilo

Publicado em 19 de julho de 2024 às 21:44

O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, foi vítima de um assalto no bairro Jardins, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (19). O crime ocorreu em seu apartamento, onde foi mantido refém com uma funcionária enquanto se preparava para viajar. “Me amarraram”, relatou ele, que ficou sob a mira dos assaltantes por cerca de meia hora.

O apresentador, ao lado de um primo, foi até a delegacia para prestar assistência a Danilo. Faro relatou, em entrevista ao “Tá na Hora”, do SBT, que os criminosos estavam armados com pistolas e que ele e a funcionária foram amarrados com enforca-gatos, obrigados a ficarem de joelhos com os braços presos às pernas. “Eles foram com o objetivo de ir ao meu apartamento”, afirmou, acrescentando que a polícia agiu rapidamente e que espera que o caso seja resolvido logo.

Graças às câmeras de vigilância do condomínio, a polícia já possui a identificação visual dos criminosos. Dois homens, vestidos com roupas de obras, entraram no prédio com o apartamento como alvo definido. Segundo Danilo, os indivíduos pareciam conhecer sua rotina e sabiam detalhes pessoais, como o fato de Rodrigo ser seu irmão e de que ele havia acabado de retornar de uma viagem.

Ele expressou, também, gratidão por ter saído ileso do incidente. “Estou grato por ter saído desse episódio com vida, por a Maria ter saído com vida, vida que segue”, disse. A polícia confirmou que o caso foi registrado no 78º Distrito Policial do Jardins e que a equipe ficou no apartamento por cerca de seis horas, coletando evidências, incluindo digitais deixadas pelos assaltantes.