Neymar publica primeiras fotos da filha mais nova com influenciadora Amanda Kimberlly

Filho mais velho do atleta aparece em uma das imagens com a irmã

Nesta sexta-feira (19), Neymar encantou seus seguidores ao divulgar a primeira imagem de Helena, sua filha com a influenciadora Amanda Kimberlly. A menina nasceu em 3 de julho no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

Vale destacar que a caçula seria fruto de um relacionamento de Amanda com Neymar, ocorrido enquanto o jogador ainda estava envolvido com Bruna Biancardi. Além de Helena e Davi Lucca, Neymar é pai de Mavie, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com Biancardi. O casal, que já foi noivo, recentemente reatou e foi visto junto em um show no início do mês.