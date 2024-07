TRAIÇÃO

Ex-affair de Neymar, influenciadora expõe mensagem de Yuri Lima durante relação com Iza

Fernanda Campos publicou supostas mensagens que recebeu do jogador do Mirassol

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 17:42

Influencer publicou supostas mensagens que recebeu do jogador do Mirassol. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após a revelação da traição do jogador Yuri Lima, outro nome foi acionado à lista de mulheres com quem o ex de Iza trocava mensagens. A bola da vez foi a influenciadora Fernanda Campos, que publicou supostas mensagens que recebeu do jogador do Mirassol.

Em um story publicado em 30 de junho, Yuri teria respondido a imagem afirmando que gostaria de se encontrar com a criadora de conteúdo. “Eu queria ver ao vivo, ver em fotos não tem a sua graça”, disse Yuri. O comentário do jogador pode ser visto em uma foto de um segundo celular com o histórico de conversas com o jogador aberto.

“Ele deu em cima de mim e ignorei. Simplesmente porque sabia que estava numa relação. Assim teria feito na época do Neymar se eu soubesse. Traidor precisa ser exposto mesmo”, afirmou a influencer, conhecida por se relacionado com o jogador Neymar.

Término

A cantora Iza anunciou na última quarta-feira (10) o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. A relação teria acabado por uma traição do jogador do Mirassol.

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.

Após a repercussão do término, o jogador Yuri Lima falou pela primeira vez sobre a situação. Ao portal Léo Dias, ele disse que não conseguiu falar com Iza ainda e que "perdeu a família".