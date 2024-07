APÓS TRAIÇÃO

Ivete publica declaração para Iza e detona Yuri Lima: 'Egoísta e egocêntrico'

Cantora baiana fez post no feed do Instagram para amiga

Ivete Sangalo publicou um post no Instagram se declarando para Iza nesta sexta-feira (12) e dando apoio para a amiga. No texto, a baiana ainda detonou o jogador Yuri Lima, que confessou ter traído a cantora enquanto ela está grávida. "O comportamento desumano, displicente, egoísta e egocêntrico, histórico e com essa necessidade de demonstração de poder e autoafirmação masculina é de envergonhar qualquer indivíduo com alguma noção de maturidade. Penso que tem coisas na vida que são livramento", disparou.