POLÊMICA

'Vou fazer você sorrir pro resto da vida', prometeu Yuri Lima antes de trair Iza

Jogador confessou que trocou mensagens com ex e disse que aconteceu em um momento de fraqueza

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 12:08

Post de Yuri Crédito: Reprodução / Redes sociais

Antes do escândalo de traição o jogador Yuri Lima fez uma publicação se declarando para Iza e prometendo que sempre a faria feliz. "Eu vou fazer você sorrir assim para o resto da vida, se acostuma!", escreveu quando fez o anúncio da gravidez. A cantora está grávida de seis meses e espera a pequena Nala, fruta do relacionamento do ex-casal.

A publicação é em formato de carrossel e junta três fotos do relacionamento, duas dos dois juntos e outra com o teste de gravidez. A foto segue fixada no perfil do atleta e os comentários estão restritos. As outras fotos com a cantora também continuam no perfil.

Após a repercussão do término com a cantora Iza, o jogador Yuri Lima falou pela primeira vez sobre a situação. Ao portal Léo Dias, ele disse que não conseguiu falar com Iza ainda e que "perdeu a família".

“Ela não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza (sic)", disse em mensagem enviada ao site.

Yuri disse ainda que toda a situação aconteceu por ego. "E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de vdd … mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela … A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria (sic)", completou, sobre a troca de mensagens com a baiana Kevelin Gomes.