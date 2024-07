TÉRMINO

Grávida, Iza anuncia fim da relação com Yuri Lima após traição

Cantora revelou o motivo do fim do relacionamento nesta quarta-feira (10)

A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. A relação teria acabado por uma traição do jogador do Mirassol.