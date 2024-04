CEGONHA À VISTA

Iza fala sobre gravidez e relação com Yuri Lima: 'Experiência mais louca da minha vida'

A cantora Iza falou neste domingo, 14, sobre sua gravidez: ela espera um filho do jogador de futebol Yuri Lima. Ser mãe sempre foi um sonho, conta a artista, que também relata as surpresas proporcionadas por esse momento. "A experiência mais louca que eu estou passando na minha vida", disse ela ao Fantástico, da TV Globo.

Desde o carnaval, em fevereiro, quando se apresentou em um trio elétrico em São Paulo, a gestação de Iza já tinha mais de três semanas, mas ela ainda não sabia. "Foram cinco horas no sol. Eu me lembro de ficar muito cansada", relata.

Ao descobrir a gravidez, aos 34 anos, a artista preparou uma surpresa ao companheiro, Yuri Lima, jogador de Mirassol, clube do interior de São Paulo. Ela fez uma caixinha com uma chupeta, um par de sapatinhos de bebê e o teste de gravidez. "Ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela e gritou ‘eu vou ser pai’", lembra.

"Eu agora só diminui o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses", afirmou. "Imagina eu estar em cima de um palco grávida, isso é uma coisa que eu sonhei".