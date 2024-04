MAMÃE DO ANO

Grávida, Iza mostra a barriga pela primeira vez em live com fãs

A cantora Iza encantou seus fãs, na tarde desta sexta-feira (12), ao mostrar pela primeira vez a sua barriga de grávida. Ela espera o nascimento do primeiro filho com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. O sexo do bebê ainda é desconhecido pelo casal. Em uma live com os fãs, ela apareceu com um look que deixou sua barriguinha à mostra e mostrou que seu corpo já mudou bastante no início da gestação.